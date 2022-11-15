Розвідка США підтвердила падіння російських ракет на території Польщі та загибель двох людей

Високопоставлений представник американської розвідки заявив, що російські ракети перетнули кордон Польщі, члена НАТО, і впали на її території, внаслідок чого загинули двоє людей, передає Associated Press (AP) у вівторок.

Як повідомлялося, раніше польське "Радіо ZET" повідомило, що нібито "дві шалені ракети впали в місцевості Пшеводов у Люблінському воєводстві на кордоні з Україною", влучили в зерносушарки та вбили двох людей. У повідомленні наголошується, що інформація непідтверджена, але на місці події нібито вже працюють поліція, прокуратура та армія.

Після цього прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав термінову нараду Комітету уряду з питань безпеки та оборони. Прессекретар уряду Петр Мюллер заявив: "Будь-яка інформація, надана Комітету, буде потім поширена, за можливості, якнайширше серед громадськості. Закликаємо вас до того часу не публікувати непідтверджену інформацію".

Низка польських ЗМІ припустили, що скликання польського Радбезу може бути пов'язане з масованим ракетним обстрілом України у вівторок з боку РФ.