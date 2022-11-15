У Києві ліквідують наслідки ворожих обстрілів

Столичні рятувальники ліквідують наслідки ракетних ударів, завданих російськими окупантами по Києву у вівторок, повідомляє пресслужба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що у Печерському районі столиці, внаслідок падіння уламків збитої ракети сталось загоряння на 2 та 3 поверсі 5-поверхового житлового будинку загальною площею 60 кв. м із частковим руйнування фасаду будівлі. Також, сталось часткове руйнування квартири на 24-му поверсі 24-поверхового житлового будинку без подальшого горіння.

В Оболонському районі столиці уламки збитої ракети впали біля фундаменту занедбаного будівництва.

"Займання на локаціях ліквідовано. На місцях подій було задіяно 12 одиниць пожежної техніки, а також 61 спеціаліста особового складу", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що рятувальниками виявлено тіло 1 загиблого, ще 1 особа постраждала. Інформація про жертв і постраждалих уточнюється.