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19:48 15.11.2022

Ракетні удари по Україні під час саміту G20 демонструють ставлення Путіна до миру – Порошенко

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Ракетні удари по Україні під час саміту G20 демонструють ставлення Путіна до миру – Порошенко

Ракетні удари по Україні під час роботи саміту світових лідерів в Індонезії демонструють, як російський президент Володимир Путін ставиться до закінчення війни, миру та рішень саміту G20, повідомив п'ятий президент України, народний депутат (фракція "Євросолідарність") Петро Порошенко.

"Я думаю, що це чудовий приклад, підсумок саміту G20, ключовий висновок, як росія розуміє результати саміту – атакує об’єкти критичної енергетичної інфраструктури. Відразу після цього в Києві не стало світла", - цитує слова нардепа, сказані ним в ефірі Deutsche Welle, пресслужба "Євросолідарності".

За його словами, світовій громадськості не слід очікувати на те, що Україна зможе досягти компромісу з російським президентом. "Уявіть, що вбивця прийшов до вас додому, вбив ваших дітей, зґвалтував вашу дружину, зайняв другий поверх вашого будинку, а потім відкрив двері і запропонував вам переговори про мир", - зазначив нардеп.

"Ця ситуація демонструє, що ми повинні бути ще рішучішими, аби зупинити путіна", - підсумував він.

 

 

Теги: #мир #демонстрація #обстріл

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