Події

19:41 15.11.2022

ППО збила над Одеською областю вісім "Шахідів" та одну ракету "Калібр" - ОВА

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ППО збила над Одеською областю вісім "Шахідів" та одну ракету "Калібр" - ОВА

У небі над Одеською областю українська ППО збила у вівторок вісім дронів "Шахід" та одну ракету "Калібр", повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Марченко.

"Наші підрозділи ППО над областю збили вісім "Шахідів" і одну ракету "Калібр". Унаслідок дестабілізації роботи енергосистеми в усіх районах Одеської області в деяких громадах немає світла. Ситуація, справді, складна. Влада та енергетики працюють… Жоден ракетний удар нас не зламає", - сказав він у відеозверненні у телеграм-каналі.

 

Теги: #одеська_область #ппо

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