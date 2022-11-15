ППО збила над Одеською областю вісім "Шахідів" та одну ракету "Калібр" - ОВА

У небі над Одеською областю українська ППО збила у вівторок вісім дронів "Шахід" та одну ракету "Калібр", повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Марченко.

"Наші підрозділи ППО над областю збили вісім "Шахідів" і одну ракету "Калібр". Унаслідок дестабілізації роботи енергосистеми в усіх районах Одеської області в деяких громадах немає світла. Ситуація, справді, складна. Влада та енергетики працюють… Жоден ракетний удар нас не зламає", - сказав він у відеозверненні у телеграм-каналі.