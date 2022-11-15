До 20 листопада планується відновити зв'язок на всій деокупованій території Херсонської області – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що до 20 листопада планується відновити зв'язок на всій деокупованій території Херсонської області.

"У Херсоні вже запрацювали дві перші базові станції мобільного зв'язку. До 20 листопада планується відновити зв'язок на всій деокупованій території", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Також, за словами прем'єра, до кінця року інтернет-провайдери планують повернути інтернет-зв'язок у більшість громад Херсонської області.