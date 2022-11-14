На деокупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей відновлюють роботу підрозділи ДСНС

Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій відновлюють свою роботу на звільнених від російських окупантів територіях Миколаївської та Херсонської областей, повідомляє пресслужба ДСНС.

"Об'єднані загони з Миколаївської, Херсонської, Одеської, Рівненської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей, а також Мобільний рятувальний центр швидкого реагування до складу яких входить особовий склад і спеціальна техніка, направлені до місць дислокацій, де будуть нести службу та виконувати завдання за призначенням", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що окремо було сформовано та направлено до районів, де велися бойові дії, піротехнічні розрахунки.

"Розміновуватимуть територію піротехніки з Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Хмельницької, Житомирської, Одеської, Луганської, Вінницької, Рівненської областей, Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України", - наголошують у відомстві.

Там додають, що 14 листопада з ходом проведення робіт під час робочого візиту ознайомився голова ДСНС України Сергій Крук разом із першим заступником Максимом Грицаєнком.

Керівники Держслужби поспілкувалися з особовим складом, провели виїзну нараду та надали відповідні розпорядження призначеним керівникам або тимчасово виконуючим обов'язки керівників на місцях щодо організації всіх необхідних заходів, які необхідно вжити надалі для повноцінного поновлення роботи підрозділів.