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18:51 14.11.2022

ЗСУ завдали 24 ударів по місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

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ЗСУ завдали 24 ударів по місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

У свою чергу військовослужбовці ракетних військ та артилерії вразили два пункти управління, а також сім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів.

"За уточненою інформацією, підтверджено ураження пункту управління одного з підрозділів окупаційних військ у місті Горлівка Донецької області. У результаті удару знищено сім вантажних автомобілів та дві гармати МТ-12 "Рапіра". Також 15 загарбників поранено та пошкоджено 3 МТ-ЛБ. Інформація щодо загиблих окупантів уточнюється", - розповіли в Генштабі.

У свою чергу противник намагається утримати тимчасово захоплені території, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро, водночас веде наступальні дії на бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках на Донеччині, йдеться у зведенні.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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