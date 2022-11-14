Події

18:50 14.11.2022

Окупанти мають намір повністю евакуювати Кремінну, Сєвєродонецьк та Рубіжне, а в Маріуполі запускають свій телеканал – Генштаб ЗСУ

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Окупанти мають намір повністю евакуювати Кремінну, Сєвєродонецьк та Рубіжне, а в Маріуполі запускають свій телеканал – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти планують здійснити повну евакуацію цивільного населення з міст Кремінна, Сєвєродонецьк та Рубіжне Луганської області вглиб тимчасово окупованих територій через складну гуманітарну ситуацію, йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Водночас у Маріуполі Донецької області окупаційна влада, замість забезпечити мінімальні побутові потреби населення, вдається до розширення зони покриття джерел пропаганди. "За наявною інформацією, окупанти запускають в ефір телеканал "Маріуполь-24". Цілодобове мовлення планується запровадити протягом місяця", - йдеться в повідомленні.

У Білорусі військовий комісаріат Брестської області оголосив тендер на друк бланків розпоряджень мобілізованих у кількості 50 тис. примірників із терміном виконання замовлення до 31 грудня поточного року.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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