Окупанти мають намір повністю евакуювати Кремінну, Сєвєродонецьк та Рубіжне, а в Маріуполі запускають свій телеканал – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти планують здійснити повну евакуацію цивільного населення з міст Кремінна, Сєвєродонецьк та Рубіжне Луганської області вглиб тимчасово окупованих територій через складну гуманітарну ситуацію, йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Водночас у Маріуполі Донецької області окупаційна влада, замість забезпечити мінімальні побутові потреби населення, вдається до розширення зони покриття джерел пропаганди. "За наявною інформацією, окупанти запускають в ефір телеканал "Маріуполь-24". Цілодобове мовлення планується запровадити протягом місяця", - йдеться в повідомленні.

У Білорусі військовий комісаріат Брестської області оголосив тендер на друк бланків розпоряджень мобілізованих у кількості 50 тис. примірників із терміном виконання замовлення до 31 грудня поточного року.