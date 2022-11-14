В Ірпені розпочали будівництво модульного містечка на території санаторію "Ластівка"

В Ірпені розпочали будівництво нового модульного містечка на території колишнього санаторію "Ластівка", повідомив мер Олександр Маркушин.

За його даними, нове модульне містечко зводиться завдяки допомозі уряду Польщі, уряду та посольства Фінляндії.

"Фінляндія надала 12 таунхаусів по три квартири в кожному, а це 36 квартир. Польща забезпечує житло нашим громадянам для будівництва 240 квартир. Загалом у модульному містечку на території "Ластівки" буде 276 квартир для ірпінчан, які втратили своє житло внаслідок російської агресії", - повідомив Маркушин у телеграмі.

За його словами, це найбільший проєкт в Україні із забезпечення соціальним житлом постраждалих громадян.