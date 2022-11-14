Події

09:51 14.11.2022

В Ірпені розпочали будівництво модульного містечка на території санаторію "Ластівка"

1 хв читати
В Ірпені розпочали будівництво модульного містечка на території санаторію "Ластівка"

В Ірпені розпочали будівництво нового модульного містечка на території колишнього санаторію "Ластівка", повідомив мер Олександр Маркушин.

За його даними, нове модульне містечко зводиться завдяки допомозі уряду Польщі, уряду та посольства Фінляндії.

"Фінляндія надала 12 таунхаусів по три квартири в кожному, а це 36 квартир. Польща забезпечує житло нашим громадянам для будівництва 240 квартир. Загалом у модульному містечку на території "Ластівки" буде 276 квартир для ірпінчан, які втратили своє житло внаслідок російської агресії", - повідомив Маркушин у телеграмі.

За його словами, це найбільший проєкт в Україні із забезпечення соціальним житлом постраждалих громадян.

Теги: #нерухомість #ірпінь #модульне_містечко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:20 11.11.2022
Київрада затвердила Концепцію інтегрованого розвитку Подільського району

Київрада затвердила Концепцію інтегрованого розвитку Подільського району

16:08 11.11.2022
Міжнародна архітектурна компанія One Works та Норман Форстер залучені до створення перспективного генплану Миколаєва

Міжнародна архітектурна компанія One Works та Норман Форстер залучені до створення перспективного генплану Миколаєва

12:44 11.11.2022
"ЛУН Місто" запустило карту сервісних закладів з автономним живленням

"ЛУН Місто" запустило карту сервісних закладів з автономним живленням

12:40 11.11.2022
Затримка із завершенням будівництва майже 70% новобудов може становити більше ніж рік

Затримка із завершенням будівництва майже 70% новобудов може становити більше ніж рік

14:14 09.11.2022
Кількість активних будівельних майданчиків на сьогодні найбільша у Львові – M4U

Кількість активних будівельних майданчиків на сьогодні найбільша у Львові – M4U

11:21 09.11.2022
В Україні за підтримки Польщі до кінця року облаштують іще 13 модульних містечок для 5 тисяч ВПО

В Україні за підтримки Польщі до кінця року облаштують іще 13 модульних містечок для 5 тисяч ВПО

12:12 07.11.2022
Індекс самопочуття торговельної нерухомості України підвищився до 28,3 у вересні 2022 року та демонструє відновлення ринку на 70% - УРТЦ

Індекс самопочуття торговельної нерухомості України підвищився до 28,3 у вересні 2022 року та демонструє відновлення ринку на 70% - УРТЦ

07:09 06.11.2022
Андрій Шевченко розпочав збір для відновлення стадіону в Ірпені

Андрій Шевченко розпочав збір для відновлення стадіону в Ірпені

19:02 05.11.2022
У Київській області відкрили два додаткові модульні містечка для тимчасового проживання

У Київській області відкрили два додаткові модульні містечка для тимчасового проживання

15:19 04.11.2022
В Україні створять тренувальний центр 3D-друку будівель

В Україні створять тренувальний центр 3D-друку будівель

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Не даємо прорвати нашу оборону на Донеччині

Зеленський: На саміті G-20 ми дамо відповіді на питання, що зараз звучать

На Херсонщині російська армія залишила такі ж звірства, що й в інших регіонах України - Зеленський

У Мелітополі було чути гучний вибух

Окупанти нарощують угруповання в Мелітополі та залишають Каховку та Таврійськ

ОСТАННЄ

Рада ЄС з питань закордонних справ схвалить рішення створити навчальну місію для української армії – Боррель

В Україні 7,8 тис. шкіл працюють в очному та змішаному форматах, 5,2 тис. – онлайн

Мінприроди планує створити Держагентство заповідної справи для розвитку національних парків

Владі відомі майже всі прізвища педагогів-колаборантів, вони відповідатимуть перед законом - Шкарлет

Українців немає серед постраждалих унаслідок вибуху у Стамбулі - МЗС

Жителя Донецька, який брав участь у захопленні Маріуполя як навідник танка, засуджено до 12 років позбавлення волі

Ткаченко: У разі встановлення автентичності відео закликаємо вжити негайних процесуальних дій стосовно керівників УПЦ (МП)

За добу окупанти втратили 510 людей особового складу

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2 863 воєнні злочини

На Харківщині через обстріл горіли навчальний заклад і котельня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА