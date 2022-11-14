Події

07:29 14.11.2022

Вісім суден доправлять українське зерно до Ємену, Іспанії, Оману, Китаю, Німеччини, Італії та Нідерландів

1 хв читати
Вісім суден доправлять українське зерно до Ємену, Іспанії, Оману, Китаю, Німеччини, Італії та Нідерландів

Із українських портів у неділю вийшли вісім суховантажів із пшеницею, кукурудзою та іншою продукцією АПК, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"Сьогодні вісім суден вийшли з українських портів, вони перевозять загалом 250 968 тонн зерна та іншого продовольства у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Судно Stavros доставить 55,3 тис. тонн пшениці до Ємену, суховантажне судно Cebihan - 54,2 тис. тонн пшениці до Оману, судно Rising Falcon - 26,2 тис. тонн пшениці до Італії, суховантажне судно Ssi Erdogan Bey - 34,2 тис. тонн ріпаку – до Німеччини. Крім цього, до Іспанії вирушило суховантажне судно Belforest із 33 тис. тонн кукурудзи і 22 тис. ячменю, а також Lady Sema з 8,6 тис. тонн соняшникового насіння.

Судно Ps Pelican вирушило до Китаю, воно перевозить 37 тис. тонн соняшникової олії, суховантажне судно Besiktas Iceland доставить до Нідерландів 6,6 тис. тонн соняшникової олії.

Крім того, зазначається, що в українські порти прямують п'ять суден, які 13 листопада пройшли морським гуманітарним коридором.

СКЦ зазначає, що 61 суховантажне судно чекає дозволу на заходження у порти України, а також десять завантажених суден готуються до огляду в турецьких територіальних водах.

 

 

Теги: #оон #судна #україна #продовольство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:06 12.11.2022
Україна і Папуа-Нова Гвінея мають намір почати процес встановлення дипвідносин між країнами

Україна і Папуа-Нова Гвінея мають намір почати процес встановлення дипвідносин між країнами

11:43 12.11.2022
Нідерланди нададуть додатково €110 млн для допомоги Україні з електропостачанням

Нідерланди нададуть додатково €110 млн для допомоги Україні з електропостачанням

07:18 12.11.2022
Радник президента США з нацбезпеки анонсував продовження постачання американського озброєння Україні

Радник президента США з нацбезпеки анонсував продовження постачання американського озброєння Україні

07:00 12.11.2022
Чотири судна доставлять українську пшеницю та кукурудзу до Китаю, Італії й Туреччини в рамках "зернової угоди"

Чотири судна доставлять українську пшеницю та кукурудзу до Китаю, Італії й Туреччини в рамках "зернової угоди"

19:55 11.11.2022
Кабмін вніс до Держреєстру нерухомих пам'яток України низку об'єктів культурної спадщини національного значення у Чернігові

Кабмін вніс до Держреєстру нерухомих пам'яток України низку об'єктів культурної спадщини національного значення у Чернігові

08:56 11.11.2022
Південна Корея, як і раніше, не має наміру постачати летальну зброю Україні

Південна Корея, як і раніше, не має наміру постачати летальну зброю Україні

07:12 11.11.2022
Три судна з українським продовольством прямують до Італії, Лівану та Тунісу

Три судна з українським продовольством прямують до Італії, Лівану та Тунісу

21:02 10.11.2022
Глави оборонних відомств трьох країн Європи вважають, що Україна сама обере момент для переговорів із РФ, і виступають проти тиску на Київ у цьому питанні

Глави оборонних відомств трьох країн Європи вважають, що Україна сама обере момент для переговорів із РФ, і виступають проти тиску на Київ у цьому питанні

20:55 10.11.2022
Норвегія вкладе близько 1,5 млрд норвезьких крон до британського фонду для України

Норвегія вкладе близько 1,5 млрд норвезьких крон до британського фонду для України

20:37 10.11.2022
США надішлють Україні новий пакет військової допомоги, включно з ракетами для систем ППО

США надішлють Україні новий пакет військової допомоги, включно з ракетами для систем ППО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Не даємо прорвати нашу оборону на Донеччині

Зеленський: На саміті G-20 ми дамо відповіді на питання, що зараз звучать

На Херсонщині російська армія залишила такі ж звірства, що й в інших регіонах України - Зеленський

У Мелітополі було чути гучний вибух

Окупанти нарощують угруповання в Мелітополі та залишають Каховку та Таврійськ

ОСТАННЄ

В Україні 7,8 тис. шкіл працюють в очному та змішаному форматах, 5,2 тис. – онлайн

Мінприроди планує створити Держагентство заповідної справи для розвитку національних парків

Владі відомі майже всі прізвища педагогів-колаборантів, вони відповідатимуть перед законом - Шкарлет

Українців немає серед постраждалих унаслідок вибуху у Стамбулі - МЗС

Жителя Донецька, який брав участь у захопленні Маріуполя як навідник танка, засуджено до 12 років позбавлення волі

В Ірпені розпочали будівництво модульного містечка на території санаторію "Ластівка"

Ткаченко: У разі встановлення автентичності відео закликаємо вжити негайних процесуальних дій стосовно керівників УПЦ (МП)

За добу окупанти втратили 510 людей особового складу

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2 863 воєнні злочини

На Харківщині через обстріл горіли навчальний заклад і котельня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА