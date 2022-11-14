У звільнених населених пунктах Херсонської області залишається мінна небезпека

У деокупованих пунктах Херсонської області зберігається високий рівень мінної небезпеки, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Відзначається посилення противником ведення повітряної розвідки, що може свідчити про планування ним вогневого ураження як військових, так і цивільних об’єктів. Підрозділи Сил оборони продовжують здійснювати стабілізаційні заходи", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці у понеділок уранці.

За наявною інформацією, 12 листопада ворог обстріляв із мінометів приватний сектор населеного пункту Горностаївка Херсонської області, мешканці якого відмовилися від т.зв. евакуації. В результаті 2 особи загинули та 3 отримали поранення.

В окремих тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області окупанти продовжують виселяти місцевих жителів із їхніх будинків з метою розквартирування військовослужбовців окупаційних військ.

З 10 листопада ворог здійснює т.зв. евакуацію майна Донецького управління залізничних доріг до міста Іловайськ.

За уточненою інформацією, у ніч на 13 листопада ЗСУ поблизу населеного пункту Каїри Херсонської області знищили склад боєприпасів, а також близько 40 окупантів, 2 одиниці броньованої техніки та 10 вантажних ворожих автомобілів.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала по ворогові 16 ударів. Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів та 6 позицій зенітно-ракетних комплексів.

Також минулої доби Сили оборони збили БПЛА типу "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 2 пункти управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 2 інші важливі цілі противника.