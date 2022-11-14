Події

07:17 14.11.2022

У звільнених населених пунктах Херсонської області залишається мінна небезпека

2 хв читати
У звільнених населених пунктах Херсонської області залишається мінна небезпека

 

У деокупованих пунктах Херсонської області зберігається високий рівень мінної небезпеки, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Відзначається посилення противником ведення повітряної розвідки, що може свідчити про планування ним вогневого ураження як військових, так і цивільних об’єктів. Підрозділи Сил оборони продовжують здійснювати стабілізаційні заходи", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці у понеділок уранці.

За наявною інформацією, 12 листопада ворог обстріляв із мінометів приватний сектор населеного пункту Горностаївка Херсонської області, мешканці якого відмовилися від т.зв. евакуації. В результаті 2 особи загинули та 3 отримали поранення.

В окремих тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області окупанти продовжують виселяти місцевих жителів із їхніх будинків з метою розквартирування військовослужбовців окупаційних військ.

З 10 листопада ворог здійснює т.зв. евакуацію майна Донецького управління залізничних доріг до міста Іловайськ.

За уточненою інформацією, у ніч на 13 листопада ЗСУ поблизу населеного пункту Каїри Херсонської області знищили склад боєприпасів, а також близько 40 окупантів, 2 одиниці броньованої техніки та 10 вантажних ворожих автомобілів.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала по ворогові 16 ударів. Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів та 6 позицій зенітно-ракетних комплексів.

Також минулої доби Сили оборони збили БПЛА типу "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 2 пункти управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 2 інші важливі цілі противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:13 14.11.2022
Минулої доби окупанти завдали чотири ракетні та тринадцять авіаційних ударів по населених пунктах України

Минулої доби окупанти завдали чотири ракетні та тринадцять авіаційних ударів по населених пунктах України

20:17 13.11.2022
Окупанти нарощують угруповання в Мелітополі та залишають Каховку та Таврійськ

Окупанти нарощують угруповання в Мелітополі та залишають Каховку та Таврійськ

19:26 13.11.2022
Окупанти завдали один ракетний та шість авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали один ракетний та шість авіаударів по Україні за добу

19:06 13.11.2022
ЗС України за добу завдали ударів по 20 місцях скупчення окупантів та їх техніки

ЗС України за добу завдали ударів по 20 місцях скупчення окупантів та їх техніки

09:00 13.11.2022
За добу ЗС України знищили 650 людей особового складу агресора, 12 броньованих машин

За добу ЗС України знищили 650 людей особового складу агресора, 12 броньованих машин

07:23 13.11.2022
У Брестській області Білорусі посилюється соціальна напруга в районах розміщення підрозділів військ РФ, що прибувають туди

У Брестській області Білорусі посилюється соціальна напруга в районах розміщення підрозділів військ РФ, що прибувають туди

07:13 13.11.2022
ЗС України відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів

ЗС України відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів

19:18 12.11.2022
Російські військові зміцнюють оборонні рубежі на лівому березі Дніпра та продовжують наступальні дії на бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках

Російські військові зміцнюють оборонні рубежі на лівому березі Дніпра та продовжують наступальні дії на бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках

19:06 12.11.2022
Дисципліна російських солдатів погіршується, окупанти запровадили в Генічеську "сухий закон"

Дисципліна російських солдатів погіршується, окупанти запровадили в Генічеську "сухий закон"

07:13 12.11.2022
Окупанти використовують будівлі релігійних та освітніх закладів для розміщення військової техніки на окупованих територіях

Окупанти використовують будівлі релігійних та освітніх закладів для розміщення військової техніки на окупованих територіях

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Не даємо прорвати нашу оборону на Донеччині

Зеленський: На саміті G-20 ми дамо відповіді на питання, що зараз звучать

Окупанти обстріляли Нікопольський район

У Мелітополі було чути гучний вибух

Окупанти нарощують угруповання в Мелітополі та залишають Каховку та Таврійськ

ОСТАННЄ

Минулої доби під час обстрілу в Донецькій області було поранено чотири людини

Уночі окупанти завдали ракетного удару по одному із сіл Запорізької області

Вісім суден доправлять українське зерно до Ємену, Іспанії, Оману, Китаю, Німеччини, Італії та Нідерландів

Окупанти вночі обстріляли Нікопольський район

У неділю окупанти випустили 264 снаряди, міни і ракети по Сумській області

Шмигаль висловив співчуття сім'ям загиблих через теракт у Стамбулі

У Туреччині затримали підозрюваного в теракті в центрі Стамбула

За добу на півдні знищено чотири окупанти, сім одиниць техніки

Голови МЗС країн ЄС обговорять війну в Україні та ухвалять антиіранські санкції

14 листопада: Цей день в Україні та в світі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА