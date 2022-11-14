Минулої доби окупанти завдали чотири ракетні та тринадцять авіаційних ударів по населених пунктах України

Минулої доби окупанти завдали 4 ракетні та 13 авіаційних ударів, здійснили близько 60 обстрілів із РСЗВ, у результаті постраждав Харків та населені пункти Харківської області, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України в понеділок.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Миколаївка, Залізний Міст, Леонівка Чернігівської області, а також Вовківка, Заруцьке, Соснівка, Ходине, Фотовиж, Уланове, Сваркове, Волфине, Павлівка і Кіндратівка на Сумщині;

на слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Відродженівське, Уди, Стрілеча, Огірцеве, Аниськине, Амбарне, Колодязне та Кам’янка Харківської області;

на куп’янському та лиманському напрямках – з танків та усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка та Невське;

на бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Кліщіївка;

на авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах Первомайського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки;

на новопавлівському напрямку – з танків та усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка;

на запорізькому напрямку – з танків та артилерії, по районах населених пунктів Новопіль, Темирівка, Ольгівське та Залізничне.

На таврійському напрямку вогневого ураження з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

Безпосередньо артилерійські обстріли ворог здійснив по Вищетарасівці, Добрій Надії та Іллінці Дніпропетровської області.