Події

22:14 13.11.2022

У понеділок діятимуть планові відключення у Києві та ще 8 областях

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У понеділок діятимуть планові відключення у Києві та ще 8 областях

У понеділок, 14 листопада, діятимуть планові відключення у Києві та ще восьми областях, повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"У понеділок, 14 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях. В інших областях України відключення поки що не прогнозуються", - сказано у повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #світло #відключення

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