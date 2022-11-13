У понеділок діятимуть планові відключення у Києві та ще 8 областях

У понеділок, 14 листопада, діятимуть планові відключення у Києві та ще восьми областях, повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"У понеділок, 14 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях. В інших областях України відключення поки що не прогнозуються", - сказано у повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі.