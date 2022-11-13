Події

19:26 13.11.2022

Окупанти завдали один ракетний та шість авіаударів по Україні за добу

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Окупанти завдали один ракетний та шість авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти завдали один ракетний та 6 авіаційних ударів по території України протягом поточної доби, а також здійснили понад 14 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на фейсбук-сторінці Генштабу Збройних Сил України.

на слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Різникове, Вільхуватка, Колодязне, Бологівка та Фиголівка;

на куп’янському та лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Терни та Зарічне;

на бахмутському напрямку – з усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Озарянівка, Залізне та Нью-Йорк;

на авдіївському напрямку – з різнокаліберної артилерії, по районах Веселого, Кам’янки, Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки;

на новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Парасковіївка, Вугледар, Богоявленка, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка, Темирівка, Новопіль, Ольгівське та Полтавка;

на запорізькому напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка та Малі Щербаки.

На таврійському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Вищетарасівка, Милове, Золота Балка, Михайлівка та Шевченківка. Безпосередньо вогневого ураження зазнало село Добра Надія Дніпропетровської області.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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