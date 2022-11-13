Події

19:26 13.11.2022

Жителів Херсона просять не відвідувати центр міста у понеділок через роботу вибухотехніків

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Голова військової обласної адміністрації Ярослав Янушевич просить мешканців Херсона не відвідувати у понеділок центр міста через заплановані заходи щодо розмінування, при цьому наголошується, що інформація про роздачу гуманітарної допомоги не відповідає дійсності.

"У деяких пабліках "розганяється" інформація про те, що на площі Свободи будуть роздавати гуманітарну допомогу. Будь ласка, я вже попереджав. Завтра в центрі міста відбуватимуться заходи щодо розмінування, тому я прошу всіх громадян поставитися до цієї інформації з повагою (…) , і не відвідувати центр міста", - сказав Янушевич у відеозверненні у неділю ввечері.

 

 

 

Теги: #херсон #розмінування

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