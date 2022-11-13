ЗС України за добу завдали ударів по 20 місцях скупчення окупантів та їх техніки

Українська авіація протягом доби завдала по позиціях російських окупантів 16 ударів, йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на фейсбук-сторінці Генерального штабу Збройних сил України.

"Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 6 позицій зенітно-ракетних комплексів противника", - йдеться у зведенні.

Водночас, за даними Генштабу, українські підрозділи ракетних військ та артилерії за добу вразили пункт управління та 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки російських окупантів.