Події

16:04 13.11.2022

У центрі Стамбула прогримів вибух, є постраждалі - ЗМІ

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Вибух прогримів у центрі Стамбула в неділю, кілька людей постраждали, передають у неділю турецькі ЗМІ.

Повідомляється, що вибух прогримів неподалік площі Таксим в районі Бейоглу. Це один з найпопулярніших серед туристів районів міста. Користувачі соціальних мереж публікують кадри, на яких видно, як люди в паніці біжать популярною пішохідною вулицею Істікляль, де розташована велика кількість кафе і магазинів.

Деякі ЗМІ повідомляють, що може йтися щонайменше про 10 постраждалих, на місці працюють екстрені служби, прибули карети швидкої допомоги. Поліція оточила сусідні вулиці, людей туди не пускають.

Про причини вибуху поки що не повідомляється.

Теги: #стамбул #вибух

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