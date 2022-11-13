Події

08:05 13.11.2022

У ніч на неділю окупанти обстріляли дві ОТГ Дніпропетровщини, постраждали двоє людей та зруйновано десятки житлових будинків

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У ніч на неділю окупанти обстріляли дві ОТГ Дніпропетровщини, постраждали двоє людей та зруйновано десятки житлових будинків

У ніч на неділю окупанти обстріляли дві ОТГ Дніпропетровщини, постраждали двоє людей та зруйновано десятки житлових будинків, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Вночі від ворожого вогню вкотре страждала Нікопольщина. Росіяни направили свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольську та Марганецьку громади", - написав Резніченко вранці в неділю.

Зокрема, найбільше постраждав Нікополь, куди вночі прилетіли близько 40 смертоносних снарядів.

У результаті поранено двох жінок 46-ти та 82-х років, яких госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Також у місті пошкоджено понад 40 багатоповерхових та приватних будинків, два десятки господарських споруд, кілька газопроводів та ліній електропередач.

Резніченко зазначив, що російські снаряди повністю зруйнували один будинок і спричинили дві пожежі - у квартирі та приватному дворі. Вогонь пожежники ліквідували.

Також унаслідок обстрілу постраждали і місцевий коледж, відділ РАГС, адмінбудівля та шиномонтаж.

А в Марганецькій громаді зруйновано приватні будинки, але людей не зачепило.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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