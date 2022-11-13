Uklon відновив роботу у звільненому Херсоні
Онлайн-сервіс виклику таксі Uklon відновив роботу у звільненому Херсоні, повідомила пресслужба компанії на фейсбук-сторінці.
"Нарешті вдома. Роботу в Херсоні відновлено!", - сказано в повідомленні.
Онлайн-сервіс виклику таксі Uklon відновив роботу у звільненому Херсоні, повідомила пресслужба компанії на фейсбук-сторінці.
"Нарешті вдома. Роботу в Херсоні відновлено!", - сказано в повідомленні.
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