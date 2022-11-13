Ворог випустив 15 некерованих ракет по Краснопільській громаді Сумської області

Російські війська випустили з вертольота 15 некерованих ракет по Краснопільській громаді Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні близько 15:00 російські військові завдали ракетного удару по Краснопільській громаді", - написав він у телеграм-каналі.

Живицький зазначив, що ворожий гелікоптер з території Росії направив на прикордоння 15 некерованих ракет.

У результаті цієї атаки ніхто не постраждав і нічого не було зруйновано.