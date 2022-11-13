Події

07:23 13.11.2022

У Брестській області Білорусі посилюється соціальна напруга в районах розміщення підрозділів військ РФ, що прибувають туди

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У Брестській області Білорусі посилюється соціальна напруга в районах розміщення підрозділів військ РФ, що прибувають туди

У Брестській області Білорусі посилюється соціальна напруга в районах розміщення підрозділів військ РФ, що прибувають туди, повідомляє Генеральний штаб України.

"У Брестській області республіки Білорусь, особливо в районах, де розміщуються підрозділи збройних сил Російської Федерації, що прибувають, значно посилюється соціальна напруга", - йдеться у зведенні на фейсбук-сторінці вранці в неділю.

Зокрема, місцеві лікарні перевантажені роботою з російськими військовослужбовцями, які масово хворіють через незадовільні умови утримання у наметових містечках. Також лікарі змушені відмовляти в обслуговуванні громадянам республіки Білорусь, які потребують лікування.

А до окупованого Мелітополя Запорізької області 12 листопада прибуло чергове поповнення з числа мобілізованих російських громадян. Зазначена категорія військовослужбовців противника, після прибуття до міста, скуповує їжу, цивільний одяг та велику кількість алкогольних напоїв.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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