Події

07:13 13.11.2022

ЗС України відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів

2 хв читати
ЗС України відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів

Збройні сили України відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Тернова, Бологівка, Вільхуватка, Зелене, Колодязне, Огірцеве та Стариця;

на куп’янському та лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Роздолівка, Сіверськ, Кислівка, Невське, Макіївка, Площанка та Табаївка;

на бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Озарянівка, Іванград, Верхньокам’янське, Зеленопілля, Спірне та Нью-Йорк;

на авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, по районах Авдіївки, Мар’їнки, Водяного, Кам’янки, Красногорівки та Новомихайлівки;

на новопавлівському напрямку – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Новоукраїнка, Павлівка, Полтавка, Парасковіївка та Пречистівка;

на запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малинівка, Новоданилівка, Новопіль, Ольгівське;

на таврійському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Милове, Золота Балка та Михайлівка.

 

 

 

Теги: #зсу #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:23 13.11.2022
У Брестській області Білорусі посилюється соціальна напруга в районах розміщення підрозділів військ РФ, що прибувають туди

У Брестській області Білорусі посилюється соціальна напруга в районах розміщення підрозділів військ РФ, що прибувають туди

19:46 12.11.2022
ЗС України під час наступу захоплюють велику кількість зброї та військової техніки армії РФ

ЗС України під час наступу захоплюють велику кількість зброї та військової техніки армії РФ

19:18 12.11.2022
Російські військові зміцнюють оборонні рубежі на лівому березі Дніпра та продовжують наступальні дії на бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках

Російські військові зміцнюють оборонні рубежі на лівому березі Дніпра та продовжують наступальні дії на бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках

19:06 12.11.2022
Дисципліна російських солдатів погіршується, окупанти запровадили в Генічеську "сухий закон"

Дисципліна російських солдатів погіршується, окупанти запровадили в Генічеську "сухий закон"

11:02 12.11.2022
Українські сили завершують звільнення правого берега Дніпра в Херсонській області - ISW

Українські сили завершують звільнення правого берега Дніпра в Херсонській області - ISW

07:13 12.11.2022
Окупанти використовують будівлі релігійних та освітніх закладів для розміщення військової техніки на окупованих територіях

Окупанти використовують будівлі релігійних та освітніх закладів для розміщення військової техніки на окупованих територіях

07:10 12.11.2022
Минулої доби ворог завдав 4 ракетні і 23 авіаційні удари по населених пунктах України

Минулої доби ворог завдав 4 ракетні і 23 авіаційні удари по населених пунктах України

19:26 11.11.2022
Окупанти завдали три ракетні та дев’ять авіаударів по території України, здійснили понад десять обстрілів із РСЗВ

Окупанти завдали три ракетні та дев’ять авіаударів по території України, здійснили понад десять обстрілів із РСЗВ

18:54 11.11.2022
Сили оборони продовжують деокупацію української території на херсонському напрямку - Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують деокупацію української території на херсонському напрямку - Генштаб ЗСУ

15:38 11.11.2022
Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ – ГУР

Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ – ГУР

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Брестській області Білорусі посилюється соціальна напруга в районах розміщення підрозділів військ РФ, що прибувають туди

Зеленський: Особлива подяка від мешканців Херсонської області – захисникам Донецької

У звільнених районах Херсонської області триває розмінування, поранений сапер

Воєнна розвідка підтверджує інформацію про підготовку домовленості між РФ та Іраном про постачання балістичних ракет

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 19 ворожих кораблів, серед яких носій крилатих ракет "Калібр"

ОСТАННЄ

Американський генерал спрогнозував перебіг війни після деокупації Херсона

Планові відключення е/е очікуються у неділю в Києві та ще восьми областях

Uklon відновив роботу у звільненому Херсоні

За безоплатний ремонт техніки окупантів та постачання їх продуктами жителю Харківщини загрожує до п’яти років ув'язнення

У Нацполіції закликали херсонців допомагати виявляти колаборантів

Демократи отримують контроль над Сенатом США

Ворог випустив 15 некерованих ракет по Краснопільській громаді Сумської області

США та Україна планують побудувати малий модульний реактор

Два судна завантажуються в Одесі та "Чорноморську" - 80 тис. тонн пшениці для ВПП ООН

Ситуація у Черкасах спокійна – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА