Події

20:47 12.11.2022

Херсон перебуває у досяжності російської артилерії

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Звільнений Херсон перебуває у досяжності ствольної артилерії російських окупантів, що відійшли на лівий берег Дніпра, повідомив секретар парламентського комітету з питань національної оборони Роман Костенко (фракція "Голос").

"Херсон буде у досяжності артилерії... Ми розуміємо, що місто під загрозою, і вони можуть його обстрілювати", - сказав Костенко в ефірі національного телемарафону в суботу.

Народний депутат зазначив, що всі населені пункти, розташовані вздовж Дніпра, "які були тилом бойових дій, зараз за фактом стануть першою лінією і вони, безумовно, будуть під загрозою (обстріл - ІФ)".

Костенко як військовослужбовець бере участь у деокупації українських територій, зокрема, Херсонської області.

 

 

Теги: #херсон #загроза #артилерія

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