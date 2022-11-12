Херсон перебуває у досяжності російської артилерії

Звільнений Херсон перебуває у досяжності ствольної артилерії російських окупантів, що відійшли на лівий берег Дніпра, повідомив секретар парламентського комітету з питань національної оборони Роман Костенко (фракція "Голос").

"Херсон буде у досяжності артилерії... Ми розуміємо, що місто під загрозою, і вони можуть його обстрілювати", - сказав Костенко в ефірі національного телемарафону в суботу.

Народний депутат зазначив, що всі населені пункти, розташовані вздовж Дніпра, "які були тилом бойових дій, зараз за фактом стануть першою лінією і вони, безумовно, будуть під загрозою (обстріл - ІФ)".

Костенко як військовослужбовець бере участь у деокупації українських територій, зокрема, Херсонської області.