Події

19:18 12.11.2022

Російські військові зміцнюють оборонні рубежі на лівому березі Дніпра та продовжують наступальні дії на бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках

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Російські військові зміцнюють оборонні рубежі на лівому березі Дніпра та продовжують наступальні дії на бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках

Російські військові удосконалюють фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та продовжують наступальні дії на бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

"Протягом доби російські окупанти завдали 14 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали понад 15 населених пунктів Донецької, Дніпропетровської та Сумської областей", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу, на волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки білорусь. Залишається небезпека ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору цієї країни.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Славгород і Ромашково Сумської області;

на слобожанському напрямку – зафіксовано 23 артилерійських обстріли районів населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення;

на куп’янському та лиманському напрямках – з танків та усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Макіївка, Площанка, Кислівка, Білогорівка, Стельмахівка та Сіверськ;

на бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Опитне, Білогорівка та Нью-Йорк;

на авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах Мар’їнки, Авдіївки, Новомихайлівки та Опитного;

на новопавлівському та запорізькому напрямках – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Щербаки, Степове та Пречистівка.

На південнобузькому напрямку ворог, після підривів Антонівського автомобільного та залізничного мостів, дороги через греблю Каховської ГЕС та інших, раніше наведених мостових переправ, здійснює інженерне обладнання позицій на лівому березі річки Дніпро.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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