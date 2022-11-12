Російські окупанти вивезли з Херсона фонди обласної бібліотеки ім. Олеся Гончара

Російські окупанти викрали з Херсонської обласної бібліотеки ім. Олеся Гончара краєзнавчі фонди, зокрема дореволюційні видання, повідомила директор бібліотеки Надія Коротун.

"Окупанти вивезли дореволюційні видання, які видавалися в Херсонській губернії. Вони безцінні! Це найбільша колекція краєзнавчих фондів! Для науковців та викладачів, студентів та краєзнавців – джерела інформації для досліджень. Знищено інформаційний ресурс для всіх, кого цікавить історія південної частини України", - розповіла Коротун, повідомляє пресслужба Херсонської міської ради.