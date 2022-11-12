Шольц звинуватив Іран у поставках безпілотників РФ і придушенні внутрішніх протестів, попередив про санкції ЄС

Канцлер ФРН Олаф Шольц в суботу оголосив, що ЄС запровадить нові санкції проти Ірану, зокрема, через постачання безпілотників Росії, повідомило агентство Associated Press (AP).

Шольц заявив, що санкції також стануть відповіддю на придушення владою Ірану акцій протесту. За його словами, акції протесту і заходи влади проти них призвели до загибелі понад 300 осіб, арешту 14 тис. Канцлер нагадав, що у ФРН проживають сотні тисяч осіб з іранським корінням, які непокояться за родичів, що залишилися на батьківщині.

AP уточнило, що глави МЗС країн ЄС, як очікується, узгодять обмежувальні заходи щодо Ірану 14 листопада.