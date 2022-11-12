Події

07:18 12.11.2022

Радник президента США з нацбезпеки анонсував продовження постачання американського озброєння Україні

1 хв читати
Радник президента США з нацбезпеки анонсував продовження постачання американського озброєння Україні

США продовжать докладати зусиль до того, щоб Україна мала озброєння для участі в бойових сутичках, заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

"Позиція США не змінюється, залишається такою самою, як і шість місяців тому. Ми робитимемо все можливе, щоб позиція України на полях битв зміцнювалася", - сказав він журналістам на борту президентського літака.

Салліван супроводжує президента Джо Байдена під час візитів до Камбоджі, де він візьме участь у самітах США-АСЕАН та країн Східної Азії, та до Індонезії, де відбудеться саміт G20.

Як повідомлялося, напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що санкціонував на доручення президента виділення Україні нової партії озброєнь на суму $400 млн.

Пентагон інформував, що будуть поставлені ракети для зенітного комплексу Hawk, чотири зенітно-ракетні комплекси Avenger, оснащені ракетами Stinger, додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS, 21 тис. 155-мм артилерійських снарядів, 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів, спорядження для холодної погоди та інше військове обладнання.

У пресрелізі американського Міноборони зазначалося, що новий пакет допомоги США Україні став 25-м із серпня 2021 року. Загалом від початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Києву військову допомогу на суму понад $19,3 млрд.

 

 

Теги: #сша #чиновник #україна #допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:43 12.11.2022
Нідерланди нададуть додатково €110 млн для допомоги Україні з електропостачанням

Нідерланди нададуть додатково €110 млн для допомоги Україні з електропостачанням

07:00 12.11.2022
Чотири судна доставлять українську пшеницю та кукурудзу до Китаю, Італії й Туреччини в рамках "зернової угоди"

Чотири судна доставлять українську пшеницю та кукурудзу до Китаю, Італії й Туреччини в рамках "зернової угоди"

19:55 11.11.2022
Кабмін вніс до Держреєстру нерухомих пам'яток України низку об'єктів культурної спадщини національного значення у Чернігові

Кабмін вніс до Держреєстру нерухомих пам'яток України низку об'єктів культурної спадщини національного значення у Чернігові

13:03 11.11.2022
Україна та США працюватимуть над синхронізацією санкцій

Україна та США працюватимуть над синхронізацією санкцій

08:56 11.11.2022
Південна Корея, як і раніше, не має наміру постачати летальну зброю Україні

Південна Корея, як і раніше, не має наміру постачати летальну зброю Україні

08:02 11.11.2022
США визнали економіку Росії неринковою через 20 років після надання їй ринкового статусу

США визнали економіку Росії неринковою через 20 років після надання їй ринкового статусу

07:53 11.11.2022
Байден не планує зустрічатися з російською делегацією на саміті G20

Байден не планує зустрічатися з російською делегацією на саміті G20

07:12 11.11.2022
Три судна з українським продовольством прямують до Італії, Лівану та Тунісу

Три судна з українським продовольством прямують до Італії, Лівану та Тунісу

06:51 11.11.2022
Зеленський занепокоєний заявами республіканців у США про допомогу Києву

Зеленський занепокоєний заявами республіканців у США про допомогу Києву

06:46 11.11.2022
Зеленський подякував США за постачання системи ППО Avenger

Зеленський подякував США за постачання системи ППО Avenger

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські сили завершують звільнення правого берега Дніпра в Херсонській області - ISW

За добу ЗС України знищили 810 людей особового складу агресора, 24 танки

У ДТЕК допускають триваліші обмеження електропостачання у Києві з холодами при збереженні пропускної спроможності мереж на наявному рівні

Зеленський підтвердив готовність України продовжувати роботу у рамках реалізації ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" для економічного та соціального посилення "спільної Європи"

Росія не думає про мирні переговори, а хоче завдати Україні найболіснішої шкоди

ОСТАННЄ

Ворог вів інтенсивні обстріли Вугледара, пошкоджено 4 житлових будинки, у Лиманській громаді за добу 40 "прильотів"

"Укренерго" запровадило в суботу в Києві та 8 областях додаткові аварійні відключення до анонсованих раніше погодинних

Українські сили завершують звільнення правого берега Дніпра в Херсонській області - ISW

У Харківській області через обстріли горіли адмінбудівля, майстерня та їдальня

Кулеба та глава МЗС Індії обговорили двостороннє співробітництво та шляхи припинення війни РФ проти України

Росіяни вранці обстріляли прикордоння Середино-Будської громади на Сумщині з РСЗВ

За добу ЗС України знищили 810 людей особового складу агресора, 24 танки

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 634,7 млн

За минулу добу від обстрілів у Донецькій області загинуло дві людини, четверо – поранені

Справа про недбалість групи харківських митників, через яку в Україну ввозився російський метанол під виглядом розчинника для фарб, направлена до суду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА