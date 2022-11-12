Події

07:00 12.11.2022

Чотири судна доставлять українську пшеницю та кукурудзу до Китаю, Італії й Туреччини в рамках "зернової угоди"

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Чотири судна доставлять українську пшеницю та кукурудзу до Китаю, Італії й Туреччини в рамках "зернової угоди"

Українські порти в п'ятницю залишили чотири судна з понад 120 тис. тонн пшениці та кукурудзи, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"Сьогодні чотири судна залишили українські порти, вони перевозять загалом 120 тонн зерна та іншого продовольства у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Судно Nestor S доставить до Китаю 62,9 тис. тонн кукурудзи, суховантажне судно Mohamad M перевезе до Італії 23,5 тис. тонн кукурудзи. Крім цього, два судна Tzarevich (19 тис. тонн пшениці) та Gannet S (14 750 тонн кукурудзи) взяли курс на Туреччину.

Крім того, в українські порти прямують п'ять суден, які 11 листопада пройшли морським гуманітарним коридором.

СКЦ зазначає, що 76 суховантажів чекають на дозвіл на захід у порти України, а також сім завантажених суден готуються до огляду в турецьких територіальних водах.

"Станом на 11 листопада загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 10 288 535 тонн. Загалом на цей момент було дозволено рух 892 суден: 450 на прибуття в українські порти і 442 - на вихід із них", - наголосили у СКЦ.

Теги: #оон #судна #україна #продовольство

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