Посол США про Херсон: Росія могла б закінчити цю війну сьогодні, вивівши свої війська з решти України

Посол США в Україні Бріджит Брінк натхненна повідомленнями про те, що українські військові зайшли до міста Херсон і зазначає, що РФ могла б закінчити війну сьогодні, вивівши свої війська з решти території України.

"Натхненна повідомленнями про те, що мужні захисники України увійшли до міста Херсон. Росія могла б закінчити цю війну сьогодні, вивівши свої війська з решти України", - написала вона у твіттері у п'ятницю.