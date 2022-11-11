Події

20:23 11.11.2022

Посол США про Херсон: Росія могла б закінчити цю війну сьогодні, вивівши свої війська з решти України

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Посол США про Херсон: Росія могла б закінчити цю війну сьогодні, вивівши свої війська з решти України

Посол США в Україні Бріджит Брінк натхненна повідомленнями про те, що українські військові зайшли до міста Херсон і зазначає, що РФ могла б закінчити війну сьогодні, вивівши свої війська з решти території України.

"Натхненна повідомленнями про те, що мужні захисники України увійшли до міста Херсон. Росія могла б закінчити цю війну сьогодні, вивівши свої війська з решти України", - написала вона у твіттері у п'ятницю.

 

Теги: #херсон #брінк_бріджит

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