Події

19:17 11.11.2022

На Київщині троє людей загинули від отруєння чадним газом

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На Київщині троє людей загинули від отруєння чадним газом

Троє людей загинули внаслідок отруєння чадним газом у Софіївській Борщагівці (Київська обл.) повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"Сьогодні в одній із квартир на другому поверсі виявили тіла молодого подружжя, курсантів одного з навчальних закладів. Вранці подружжя не з'явилося на навчання, а коли з дозволу рідних зламали двері, знайшли загиблих із характерними ознаками отруєння чадним газом", - написав Нєбитов у телеграм-каналі в п'ятницю.

Він зазначив, що у цьому ж будинку на четвертому поверсі (по цьому ж стояку) виявили і тіло 17-річної дівчини, яка також загинула від отруєння. "В обох квартирах встановлені автономні газові котли для обігріву", - наголосив голова обласної поліції.

За його словами, зараз на місці події працюють поліцейські, криміналісти та газова служба. Тривають евакуаційні заходи.

"Закликаю всіх терміново перевірити справність роботи обігрівальних приладів, зокрема, газових котлів. Враховуйте той факт, що за відсутності світла системи вентиляції можуть дати збій. У разі якщо ви відчули запах газу, закрийте газові крани, провітріть приміщення, повідомте газову службу", - підсумував Нєбитов.

 

 

 

Теги: #отруєння #київська #чадний_газ

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