Кабмін схвалив залучення кредиту від Нідерландів на суму не більш ніж 200 млн євро

Кабінет міністрів схвалив залучення кредиту від Нідерландів на суму не більш ніж 200 млн євро у 2022 році.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі у п'ятницю, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, здійснено державні зовнішні запозичення у 2022 році шляхом залучення кредиту від держави Нідерланди.

Також затверджено основні умови здійснення відповідних запозичень.

Зазначається, що зовнішні запозичення будуть здійснені на загальну суму, що не перевищуватиме 200 млн євро.