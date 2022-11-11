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19:05 11.11.2022

Кабмін схвалив залучення кредиту від Нідерландів на суму не більш ніж 200 млн євро

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Кабмін схвалив залучення кредиту від Нідерландів на суму не більш ніж 200 млн євро

Кабінет міністрів схвалив залучення кредиту від Нідерландів на суму не більш ніж 200 млн євро у 2022 році.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі у п'ятницю, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, здійснено державні зовнішні запозичення у 2022 році шляхом залучення кредиту від держави Нідерланди.

Також затверджено основні умови здійснення відповідних запозичень.

Зазначається, що зовнішні запозичення будуть здійснені на загальну суму, що не перевищуватиме 200 млн євро.

 

 

 

Теги: #кредит #нідерланди

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