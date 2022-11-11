Події

17:01 11.11.2022

У Бериславському районі Херсонської області знайдено останки тіл цивільних

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На звільненій території Бериславського району Херсонської області правоохоронці виявили останки тіл цивільних, які загинули під час окупації, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори у складі міжвідомчих спеціалізованих слідчо-оперативних груп продовжують фіксувати воєнні злочини військових РФ щодо цивільного населення на деокупованих територіях Херсонської області. Під час чергового огляду місцевості в селищі міського типу Бериславського району в льоху правоохоронці виявили останки тіл людей", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі у п'ятницю.

За попередніми даними, останки тіл належать трьом місцевим жителям, які загинули під час окупації населеного пункту.

"При первинному огляді скелетованих трупів виявлено тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток черепа. Рештки загиблих спрямовані на проведення комплексу експертиз, зокрема ДНК-експертизи", - зазначається у повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теги: #останки #загиблі #херсонська_область

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