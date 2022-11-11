Київрада затвердила Концепцію інтегрованого розвитку Подільського району

Київська міська рада затвердила Концепцію інтегрованого розвитку Подільського району столиці, розробку якої фінансували німецька урядова компанія GIZ, повідомила пресслужба Київради.

Згідно з пресрелізом, над концепцією працювала команда під керівництвом ментора GIZ Катаріни Георге у співпраці зі структурними підрозділами КМДА та Подільською райдержадміністрацією. Документ було завершено у 2019 році.

За словами одного зі співавторів концепції щодо містобудування, архітектора-урбаніста Влодка Зотова, концепція передбачає ревіталізацію малих річок, відкриття доступу до набережних Дніпра та заборону забудови цінних ландшафтів.

У документі прописано необхідність забудови виключно за рахунок урбанізованих територій, ревіталізація мікрорайонів та промзон, розвиток економічних кластерів та субцентрів із інфраструктурою біля будинку, боротьба з монофункціональністю спальних районів.

Концепція передбачає збереження історичної спадщини, зокрема охорону кварталів постмодерної забудови та цінних археологічних прошарків.

Зотов зазначив, що затвердження концепції є важливим кроком для створення нового Генерального плану столиці.