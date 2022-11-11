Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ – ГУР
Окупований російськими військами Херсон повертається під контроль української армії, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.
ГУР МОУ закликало російських військовослужбовців не намагатися втекти з міста в цивільному одязі й здаватися в полон.
"У разі добровільної здачі в полон Україна гарантує вам збереження життя та безпеку. Ми дотримуємося Женевських конвенцій, гарантуємо військовополоненим харчування, медичну допомогу та можливість вашого обміну на військовослужбовців українських Збройних сил, які перебувають у полоні в Російській Федерації", - наголосили в ГУР.