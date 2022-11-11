Події

15:38 11.11.2022

Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ – ГУР

1 хв читати
Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ – ГУР

Окупований російськими військами Херсон повертається під контроль української армії, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

ГУР МОУ закликало російських військовослужбовців не намагатися втекти з міста в цивільному одязі й здаватися в полон.

"У разі добровільної здачі в полон Україна гарантує вам збереження життя та безпеку. Ми дотримуємося Женевських конвенцій, гарантуємо військовополоненим харчування, медичну допомогу та можливість вашого обміну на військовослужбовців українських Збройних сил, які перебувають у полоні в Російській Федерації", - наголосили в ГУР.

 

Теги: #херсон #звільнення #зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:14 11.11.2022
З Україною до Херсона повертається Європа - посол ЄС

З Україною до Херсона повертається Європа - посол ЄС

15:28 11.11.2022
У соцмережах з'явилися відео з українськими військовими в Херсоні

У соцмережах з'явилися відео з українськими військовими в Херсоні

14:03 11.11.2022
У Херсоні складна гуманітарна ситуація - депутат

У Херсоні складна гуманітарна ситуація - депутат

18:36 10.11.2022
Українська авіація за добу завдала 8 ударів по окупантах, уражено 7 районів зосередження противника, а також 1 позицію засобів ППО ворога - Генштаб ЗСУ

Українська авіація за добу завдала 8 ударів по окупантах, уражено 7 районів зосередження противника, а також 1 позицію засобів ППО ворога - Генштаб ЗСУ

17:12 10.11.2022
ЗСУ звільнили 12 населених пунктів на межі Херсонської та Миколаївської областей - голова Херсонської ОВА

ЗСУ звільнили 12 населених пунктів на межі Херсонської та Миколаївської областей - голова Херсонської ОВА

13:40 10.11.2022
Із 1 жовтня ЗСУ звільнили на Херсонському напрямку 41 населений пункт - Залужний

Із 1 жовтня ЗСУ звільнили на Херсонському напрямку 41 населений пункт - Залужний

12:01 10.11.2022
Підрозділи ЗСУ просунулися на деяких напрямках на Луганщині на відстань до 2 км – Генштаб

Підрозділи ЗСУ просунулися на деяких напрямках на Луганщині на відстань до 2 км – Генштаб

11:50 10.11.2022
Генштаб ЗСУ не може ні спростувати, ні підтвердити інформацію про так зване виведення російських військ із Херсона

Генштаб ЗСУ не може ні спростувати, ні підтвердити інформацію про так зване виведення російських військ із Херсона

11:12 10.11.2022
Українські військові повідомили про звільнення Снігурівки

Українські військові повідомили про звільнення Снігурівки

21:54 09.11.2022
Арахамія про відведення росіян з окупованого Херсона: Коли на південному напрямку будуть досягнуті цілі, українці дізнаються про це від нашої влади

Арахамія про відведення росіян з окупованого Херсона: Коли на південному напрямку будуть досягнуті цілі, українці дізнаються про це від нашої влади

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У соцмережах з'явилися відео з українськими військовими в Херсоні

Україна під час чергового обміну повернула 45 військовослужбовців ЗСУ – Єрмак

На UNITED24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів - Зеленський

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Миколаєва сягнула 7 людей - К.Тимошенко

Правоохоронці проводять обшуки в голови бюджетного комітету ВР Арістова - джерело

ОСТАННЄ

Триває будівництво стіни на кордоні з Білоруссю – К.Тимошенко

Зібрано кошти на перший морський дрон українського виробництва, він називатиметься "Херсон" - Федоров

JYSK відновив роботу шостого магазину в Харкові

У Бериславському районі Херсонської області знайдено останки тіл цивільних

Ще 4 судна з агропродукцією для країн Азії та Європи залишили українські порти

ЄС збирає свої незалежні підтвердження можливих постачань Іраном балістичних ракет РФ

Правоохоронці провели обшуки в голови бюджетного комітету ВР Арістова

Київрада затвердила Концепцію інтегрованого розвитку Подільського району

Порошенко везе на східний фронт велику партію вантажівок, генератори і зимове спорядження для бійців

У Маріїнському парку після завершення війни здійснюватимуть археологічні та ексгумаційні дослідження на предмет поховань - Ткаченко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА