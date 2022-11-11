СБУ повідомила про підозру громадянину РФ, який готував державний переворот в Україні

Служба безпеки України повідомила про підозру громадянину РФ, який планував із залученням громадських організацій спровокувати заворушення у західних регіонах України, що мало призвести до створення "народних республік".

"Він планував використати вітчизняні громадські організації, які мали спровокувати заворушення у західних областях нашої держави. Це, у свою чергу, мало призвести до створення "народних республік" у регіоні. Співробітники Служби безпеки завадили цим планам Кремля ще навесні цього року, коли затримали керівників цих "громадських організацій", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією СБУ, в результаті кропіткої слідчо-оперативної роботи вдалося вийти на російського ідеолога комбінації перевороту, який пов'язаний із російськими спецслужбами та діяльність якого координували окремі представники Адміністрації президента Росії.

Згідно з повідомленням, росіянин є засновником громадських структур на території країни-агресора, які підтримують ідею відновлення СРСР у складі трьох "слов'янських" держав: України, Росії та Білорусі. Після Революції гідності та початку російської агресії, як зазначають у СБУ, ця людина працювала на підтримку дій російського уряду, спрямованих на недопущення європейського вектора розвитку України.

"З цією метою він вступив у змову з одним із українських громадсько-політичних діячів, пов'язаних з "Українським вибором" Віктора Медведчука, якому пообіцяв надавати підтримку в захопленні державної влади в Україні", - уточнюється в повідомленні.

У СБУ зазначають, що домовленість між українськими та російськими учасниками передбачала використання створених на території Росії та України громадських організацій та фондів для налагодження схеми надходження з РФ в Україну коштів. "Перед початком повномасштабного вторгнення Росії один із фігурантів перейшов до безпосереднього вербування учасників силового крила перевороту", - зазначено в повідомленні.

Слідчі СБУ підозрюють громадянина Росії у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 КК України, тобто у змові з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.