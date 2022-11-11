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14:20 11.11.2022

Кулеба повідомив про підготовку тристороннього проєкту з розмінування з Камбоджею і Японією

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Кулеба повідомив про підготовку тристороннього проєкту з розмінування з Камбоджею і Японією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про роботу над тристороннім проєктом України, Камбоджі та Японії для допомоги в розмінуванні України, повідомило Міністерство закордонних справ.

"На розвиток телефонних переговорів президента України Володимира Зеленського із прем’єр-міністром Королівства Камбоджа Гун Сеном камбоджійський лідер особисто прийняв мене цього тижня у Пномпені. На нашій зустрічі йшлося, зокрема, про допомогу в розмінуванні. В нас вимальовується спільний тристоронній проєкт із розмінування українських територій із залученням Камбоджі та Японії. Ми проговорили конкретні параметри цього проєкту, хто і що буде робити, який графік", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону в п'ятницю, повідомляє пресслужба МЗС України.

Міністр додав, що обговорив цей проєкт детальніше на зустрічі з віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Камобджі Праком Сакхонном.

"Камбоджа на наш запит ініціювала цей проєкт і готова допомагати Україні в розмінуванні, разом із Японією. В минулому Камбоджа довго потерпала від війни й має неабиякий досвід у розмінуванні. Тобто є експертиза, є обладнання, будемо залучати їх до вирішення наших проблем", - підсумував міністр.

Теги: #розмінування #проєкт

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