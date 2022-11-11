Події

08:31 11.11.2022

Цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті – Зеленський про нічний обстріл Миколаєва

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Цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті – Зеленський про нічний обстріл Миколаєва

Президент України Володимир Зеленський вважає, що нічний обстріл житлового будинку у Миколаєві, де загинули люди, є "цинічною відповіддю" на успіхи ЗС України на фронті.

"Миколаїв. Цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті. Удар по п'ятиповерховому житловому будинку. Зруйновані з 5-го по 1-й поверх. На жаль, є загиблі та поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - написав Зеленський у телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

"Росія не полишає своєї мерзенної тактики. А ми не полишаємо нашої боротьби. Окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців", – додав президент.

Раніше повідомлялося, що двоє людей загинуло і двоє отримали поранення в результаті нічного ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Миколаєві.

 

 

 

Теги: #жертви #миколаїв #обстріл

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