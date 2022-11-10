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21:42 10.11.2022

Пентагон оприлюднив список чергової військової допомоги Україні

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Пентагон оприлюднив список чергової військової допомоги Україні

Пентагон оприлюднив список чергової військової допомоги США Україні на суму $400 млн

Пакет включає:

ракети для систем ППО HAWK;

4 зенітно-ракетні комплекси Avenger та ракети Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

21 тис. 155-мм артилерійських снарядів;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

10 тис. 120-мм мінометних мін;

100 високомобільних машин (HMMWV);

400 гранатометів;

стрілецька зброя, оптика та понад 20 млн набоїв до стрілецької зброї;

механічна техніка та захист від холоду;

підривне обладнання для розчищення перешкод;

захисне спорядження для холодної погоди

Зазначається, що США вже виділили понад $19,3 млрд на допомогу Україні в сфері безпеки з часу приходу до влади адміністрації Байдена на суму понад $21,4 млрд.

Раніше про надання допомоги повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

"Сьогодні Сполучені Штати оголошують про черговий пакет допомоги у сфері безпеки для України, включно з важливим внеском у протиповітряну оборону", - цитує слова Саллівана, сказані журналістам у четвер, телеканал CNN.

"Це посилення протиповітряної оборони матиме вирішальне значення для України, оскільки Росія продовжує використовувати крилаті ракети та безпілотники іранського виробництва для атак на найважливіші об'єкти цивільної інфраструктури", - наголосив Салліван.

 

 

 

Теги: #сша #допомога #воєнна

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