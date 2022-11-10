Пентагон оприлюднив список чергової військової допомоги Україні
Пентагон оприлюднив список чергової військової допомоги США Україні на суму $400 млн
Пакет включає:
ракети для систем ППО HAWK;
4 зенітно-ракетні комплекси Avenger та ракети Stinger;
боєприпаси для HIMARS;
21 тис. 155-мм артилерійських снарядів;
500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
10 тис. 120-мм мінометних мін;
100 високомобільних машин (HMMWV);
400 гранатометів;
стрілецька зброя, оптика та понад 20 млн набоїв до стрілецької зброї;
механічна техніка та захист від холоду;
підривне обладнання для розчищення перешкод;
захисне спорядження для холодної погоди
Зазначається, що США вже виділили понад $19,3 млрд на допомогу Україні в сфері безпеки з часу приходу до влади адміністрації Байдена на суму понад $21,4 млрд.
Раніше про надання допомоги повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.
"Сьогодні Сполучені Штати оголошують про черговий пакет допомоги у сфері безпеки для України, включно з важливим внеском у протиповітряну оборону", - цитує слова Саллівана, сказані журналістам у четвер, телеканал CNN.
"Це посилення протиповітряної оборони матиме вирішальне значення для України, оскільки Росія продовжує використовувати крилаті ракети та безпілотники іранського виробництва для атак на найважливіші об'єкти цивільної інфраструктури", - наголосив Салліван.