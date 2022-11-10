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18:36 10.11.2022

Українська авіація за добу завдала 8 ударів по окупантах, уражено 7 районів зосередження противника, а також 1 позицію засобів ППО ворога - Генштаб ЗСУ

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Українська авіація за добу завдала 8 ударів по окупантах, уражено 7 районів зосередження противника, а також 1 позицію засобів ППО ворога - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України впродовж поточної доби завдала восьми ударів по російських окупантах, повідомляє Генштаб ЗСУ в четвер.

"Під ураження потрапили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника", - йдеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що військовослужбовці ракетних військ і артилерії ЗСУ за добу уразили також пункт управління, вісім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів, п'ять засобів протиповітряної оборони та інші важливі військові об'єкти російських окупантів.

"За словами головнокомандувача Збройних сил України, протягом минулої доби, на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони України просунулись на 7 кілометрів і взяли під контроль шість населених пунктів. Схожа ситуація і на напрямку Первомайське-Херсон, де наші війська теж узяли під контроль шість населених пунктів", - підсумували в Генштабі.

Теги: #зсу #удари #ворог

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