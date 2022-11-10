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18:24 10.11.2022

У ЄС готують рішення про відмову у візах за закордонними паспортами РФ, виданими в окупованих українських областях

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У ЄС готують рішення про відмову у візах за закордонними паспортами РФ, виданими в окупованих українських областях

Чеське головування Ради ЄС і Європарламент досягли попередньої домовленості не приймати для видачі віз російські закордонні паспорти, оформлені в окупованих українських областях, а також в Абхазії та Південній Осетії.

Погоджений під час переговорів текст постанови ще підлягає офіційному затвердженню Радою ЄС і Європейським парламентом, повідомляється в комюніке ради, опублікованому в четвер у Брюсселі.

Такі "російські проїзні документи(...) не прийматимуться як дійсні для отримання візи або перетину меж Шенгенської зони", зазначається в документі.

У ньому також нагадується, що "російські проїзні документи, видані в цих регіонах, уже не визнаються або перебувають у процесі невизнання державами-членами ЄС".

Як пояснюють у Брюсселі, це рішення "спрямоване на встановлення спільного підходу, забезпечення належного функціонування зовнішнього кордону та спільної візової політики, а також на гарантування безпеки держав - членів ЄС".

Теги: #візи #єс #окуповані_території

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