"Auchan Україна" стабільно працює у Києві та області навіть у разі відключення електроенергії

"Auchan Україна" стабільно працює у кожному районі Києва та містах-сателітах, у разі відключення електроенергії через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок її обстрілів військами країни – агресора Росії, повідомили у пресслужбі компанії.

"Ми прагнемо бути доступними для споживачів і під час чергових відключень електроенергії. Тому в кожній частині міста є гіпермаркети, що працюють на 100% автономному електропостачанні. У магазинах, що працюють частково, можна придбати всі товари, окрім тих, що зберігаються в холодильниках", - прокоментували в "Auchan Україна".

У компанії визнали, що деякі магазини змушені не працювати під час тимчасових відключень, але в компанії докладають зусиль, щоб обладнати їхню автономну напругу найближчим часом.

Як повідомлялося, цього тижня Auchan Україна запустив магазин формату pick up point у Бучі, який обладнаний дизель-генератором і може працювати за відсутності електроенергії.

Формат pick up point - це магазин маленького формату з точкою видачі електронних замовлень, зроблених на сайті ритейлера, що передбачає також можливість здійснення покупцем низки покупок під час отримання замовлення.

Auchan Retail – міжнародна компанія роздрібної торгівлі, перший магазин відкрито у Франції 1961 року.

ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" працює в Україні з 2008 року. За даними сайту "Ашан", до російського вторгнення налічує понад 30 магазинів різних форматів (гіпермаркети, супермаркети, pick up point) у дев'яти містах, а також розвиває e-commerce.