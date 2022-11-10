Події

16:56 10.11.2022

У Довженко-Центрі заявляють про проведення слідчих дій у їхній будівлі

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У Довженко-Центрі заявляють про проведення слідчих дій у їхній будівлі

У Довженко-Центрі заявляють, що в їхній будівлі проводяться слідчі дії.

"У будівлі Довженко-Центру проводяться слідчі дії", - йдеться в повідомленні центру.

Пізніше в Довженко-Центрі повідомили, що обшук проводили представники поліції, прокуратури та Служби безпеки України, а також зазначили, що шукали документи, пов'язані з забудовником, який зводить житловий комплекс біля Довженко-Центру.

"СБУ вилучила печатку, що не було передбачено постановою. Підстави не пояснено", - також додали в центрі.

Як повідомлялося, раніше Довженко-Центр заявив, що рішення Держкіно про його ліквідацію буде великим репутаційним ударом по міжнародному іміджу України. Водночас Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що виступає проти "нехтування та ліквідації кіноспадщини", а також зазначило, що інформація про ліквідацію є несподіванкою для нього.

Пізніше Держкіно заявило, що його наказ не передбачає ліквідацію центру, лише реорганізацію, а після реорганізації Довженко-Центр продовжить своє функціонування як культурний і музейний центр.

Українська кіноакадемія закликає Держкіно відкликати наказ про реорганізацію Довженко-Центру та провести консультації щодо діяльності підприємства.

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики 26 серпня звернувся до Держкіно та Кабінету Міністрів із проханням скасувати рішення про реорганізацію Довженко-Центру.

Голова Держкіно 2 листопада призначила Юлію Каждан новим виконувачем обов'язків генерального директора Довженко-Центру. Крім того, було оголошено, що для експертної оцінки колекцій Довженко-Центру буде створено міжвідомчу комісію.

Після цього колектив Довженко-Центру висловив незгоду з діями Держкіно та заявив, що не визнає процедури призначення нового керівника. Згодом він не допустив в. о. генерального директора до виконання обов'язків.

Теги: #обшук #довженко_центр

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