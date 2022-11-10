Понад 30 диких тварин підірвалися на Запорізькій АЕС на мінах окупантів

На майданчику Запорізької АЕС на замінованих російськими загарбниками ділянках уже підірвалися з початку окупації понад 30 диких тварин, повідомив президент ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі "5 каналу" в четвер.

Зза його словами, у двох випадках внаслідок вибухів було також пошкоджено лінії електропередач.

"Дуже багато у нас випадків, зараз понад 30 ми налічуємо, коли тварини, це лисиці або дикі кабани можуть бути, підриваються на цих мінах і два випадки було, коли у нас були пошкоджені лінії електропередач, які проходять через майданчик станції, уламками від цих вибухів", - зазначив він.

За словами Котіна, російські агресори мінують, як правило, периметр ЗАЕС, під'їзди до станції, навчальний та тренувальний центри, а також ті місця, які вони вважають за необхідне замінувати.