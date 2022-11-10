Події

14:35 10.11.2022

На кордоні з Румунією планується будівництво нових пунктів пропуску - Шмигаль

1 хв читати
На кордоні з Румунією планується будівництво нових пунктів пропуску - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував будівництво та запуск інших пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні після спільного з прем'єр-міністром Румунії Ніколає Чуке відкриття нового прикордонного переходу "Красноїльськ - Вікову де Сус".

"На цьому не зупиняємось. Плануємо разом запустити й інші пункти пропуску з Румунією", - написав Шмигаль у телеграмі.

За його словами, після 24 лютого західний напрямок став ключовим для України, тому розширення його пропускної спроможності є одним із пріоритетних завдань уряду. "Розвиток прикордонної інфраструктури дає змогу нам наростити експорт до ЄС, збільшити обсяги допомоги та інтенсивність економічної співпраці з партнерами", - заявив прем'єр.

Шмигаль повідомив, що "Красноїльськ - Вікову де Сус" став першим із 1998 року пунктом пропуску, побудованим з нуля.

Теги: #румунiя #пункти_пропуску

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:38 10.11.2022
Розпочав роботу новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні – К.Тимошенко

Розпочав роботу новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні – К.Тимошенко

14:16 09.11.2022
"Укрзалізниця" здійснила пробний рейс на новому маршруті Україна-Румунія

"Укрзалізниця" здійснила пробний рейс на новому маршруті Україна-Румунія

16:05 13.10.2022
Румунія приєдналася до Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні

Румунія приєдналася до Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні

14:35 10.10.2022
Удар РФ був за 850 метрів від посольства Румунії в Києві - глава МЗС

Удар РФ був за 850 метрів від посольства Румунії в Києві - глава МЗС

17:30 04.08.2022
На Закарпатті обговорили можливість запуску поїзда Ужгород - Івано-Франківськ через Румунію

На Закарпатті обговорили можливість запуску поїзда Ужгород - Івано-Франківськ через Румунію

11:34 30.06.2022
У Румунії зійшли з рейок 15 українських порожніх вагонів-зерновозів – голова УЗ

У Румунії зійшли з рейок 15 українських порожніх вагонів-зерновозів – голова УЗ

18:26 17.06.2022
Кабмін розширив перелік пунктів пропуску для розмитнення імпортних авто

Кабмін розширив перелік пунктів пропуску для розмитнення імпортних авто

14:41 14.05.2022
Посольство Румунії відновило роботу в Києві

Посольство Румунії відновило роботу в Києві

17:49 07.05.2022
Перша леді США зустрілася з українськими біженцями у Румунії

Перша леді США зустрілася з українськими біженцями у Румунії

18:54 29.04.2022
Кабмін схвалив відкриття двох нових пунктів пропуску на кордоні з Румунією

Кабмін схвалив відкриття двох нових пунктів пропуску на кордоні з Румунією

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із 1 жовтня ЗСУ звільнили на Херсонському напрямку 41 населений пункт - Залужний

Підрозділи ЗСУ просунулися на деяких напрямках на Луганщині на відстань до 2 км – Генштаб

Українські військові повідомили про звільнення Снігурівки

Окупанти втратили за добу в Україні близько 740 військових та 16 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Позиція України до саміту G-20 сформована - Зеленський

ОСТАННЄ

Понад 30 диких тварин підірвалися на Запорізькій АЕС на мінах окупантів

"Енергоатом" припиняє договори з працівниками ЗАЕС, які підписали контракти з "Росатомом", не звільняючи їх

Окупанти зобов'язали мешканців Мелітополя брати спецдозволи для виїзду з окупованої території - мер

МАГАТЕ не виявило незаявленого ядерного матеріалу на Південноукраїнській АЕС – ДІЯРУ

Колишнього топчиновника "Укргазбанку" заарештовано з альтернативою застави - САП

Із 1 жовтня ЗСУ звільнили на Херсонському напрямку 41 населений пункт - Залужний

Ердоган: Рішення РФ щодо Херсона - позитивний і важливий крок

Українці на тимчасово окупованих РФ територіях перебувають у стані гуманітарної катастрофи – заступник глави Міноборони

Найбільш складною залишається ситуація в Донецькому операційному районі – Генштаб ЗСУ

СБУ затримала в Україні блогера Russia today, який поширював у ЄС фейки про війну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА