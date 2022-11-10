На кордоні з Румунією планується будівництво нових пунктів пропуску - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував будівництво та запуск інших пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні після спільного з прем'єр-міністром Румунії Ніколає Чуке відкриття нового прикордонного переходу "Красноїльськ - Вікову де Сус".

"На цьому не зупиняємось. Плануємо разом запустити й інші пункти пропуску з Румунією", - написав Шмигаль у телеграмі.

За його словами, після 24 лютого західний напрямок став ключовим для України, тому розширення його пропускної спроможності є одним із пріоритетних завдань уряду. "Розвиток прикордонної інфраструктури дає змогу нам наростити експорт до ЄС, збільшити обсяги допомоги та інтенсивність економічної співпраці з партнерами", - заявив прем'єр.

Шмигаль повідомив, що "Красноїльськ - Вікову де Сус" став першим із 1998 року пунктом пропуску, побудованим з нуля.