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13:16 10.11.2022

Українці на тимчасово окупованих РФ територіях перебувають у стані гуманітарної катастрофи – заступник глави Міноборони

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Українці на тимчасово окупованих РФ територіях перебувають у стані гуманітарної катастрофи – заступник глави Міноборони

Громадяни України, які вимушено перебувають на тимчасово окупованих Росією територіях, є в стані гуманітарної катастрофи, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Через низьку купівельну спроможність місцевого населення спостерігається закриття магазинів, кіосків, майже припинено доставку продовольчих товарів та ліків для населення. Фактично наші люди, які вимушено перебувають на тимчасово окупованих територіях, є у стані гуманітарної катастрофи", - сказала Маляр на брифінгу в Military Media Center у четвер.

За її словами, у населених пунктах Херсонщини противник облаштовує вогневі позиції артилерії безпосередньо біля житлових забудовах, руйнуючи будинки українців.

"На тимчасово окупованій території України російські загарбники продовжують штучно створювати умови, за яких місцеве населення вимушене залишати свої домівки. Зокрема, у населених пунктах Херсонської області противник обладнує вогневі позиції артилерії безпосередньо у житлових забудовах та проводить інженерно-фортифікаційні роботи, руйнуючи приватні оселі наших громадян", - зазначила Маляр.

Заступник міністра розповіла, що для унеможливлення доступу до достовірної інформації окупанти знищують інфраструктуру зв'язку, зокрема на тимчасово окупованих територіях демонтують елементи системи мобільного обладнання та вилучають Wi-Fi-роутери, завдяки яким місцеві жителі мали доступ до альтернативних джерел інформації.

Також встановлено, що окупанти розграбували Херсонський обласний художній музей імені Шовкуненка та вивезли не лише цінні експонати, а й звичайні побутові речі.

"З державного архіву Херсонської області вивезено все офісне обладнання, а також архівні матеріали, зокрема документи XVIII-XIX ст.", - поінформувала Маляр.

Теги: #окуповані_території #гуманітарна_катастрофа

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