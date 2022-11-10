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11:50 10.11.2022

Генштаб ЗСУ не може ні спростувати, ні підтвердити інформацію про так зване виведення російських військ із Херсона

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Генштаб ЗСУ не може ні спростувати, ні підтвердити інформацію про так зване виведення російських військ із Херсона

Генеральний штаб Збройних сил України наразі не може ні спростувати, ні підтвердити інформацію про так зване виведення російських військ із Херсона, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"Наразі ми не можемо ні спростувати, ні підтвердити інформацію про так зване виведення російських військ із Херсона. Ми продовжуємо вести наступальну операцію за своїм планом. Чекайте на офіційні повідомлення Генерального штабу про ведення бойових дій ЗСУ", - сказав Громов на брифінгу в Military Media Center у четвер.

Він наголосив, що за кожним так званим жестом доброї волі противника стоять колосальні зусилля українських воїнів.

"Так само, як ворог виходив із Києва, Харківщини, залишав острів Зміїний, імовірний вихід із Херсона – це результат наших активних дій. Безпосередньо на херсонському напрямку сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення противника, порушили його систему управління військами, тим самим не залишили ворогові іншого виходу, ніж вдатися до втечі", - пояснив Громов.

Теги: #херсон #генштаб

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