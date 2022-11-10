Окупанти у середу обстріляли Миколаїв, є один поранений

У середу, 9 листопада, російські окупанти обстріляли Миколаїв, в результаті одна людина отримала поранення, було пошкоджено хлібозавод, повідомляє міський голова Олександр Сєнкевич.

"9 листопада близько 8:05 російські терористи обстріляли один із мікрорайонів міста реактивними снарядами залпового вогню "Смерч". Пошкоджено хлібозавод та приватне підприємство. Одна людина отримала осколкові поранення", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі в четвер.

Також у 25 приватних будинках було пошкоджено дах через уламки та ударну хвилю.