Позиція України до саміту G-20 сформована - Зеленський

Позиція України до саміту "Великої двадцятки" сформована, сказав у відеозверненні у середу ввечері президент України Володимир Зеленський.

"Саме у ці дні завершуємо нашу підготовку до можливої участі України у саміті "Великої двадцятки" наступного тижня. Українську позицію сформовано. Як завжди, наша позиція відповідатиме інтересам глобальної безпеки", - сказав він.

Саміт заплановано на 15-16 листопада. Як повідомлялося, найімовірніше, Зеленський візьме у ньому участь в онлайн-форматі.