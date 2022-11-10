Позиція України до саміту G-20 сформована - Зеленський
Позиція України до саміту "Великої двадцятки" сформована, сказав у відеозверненні у середу ввечері президент України Володимир Зеленський.
"Саме у ці дні завершуємо нашу підготовку до можливої участі України у саміті "Великої двадцятки" наступного тижня. Українську позицію сформовано. Як завжди, наша позиція відповідатиме інтересам глобальної безпеки", - сказав він.
Саміт заплановано на 15-16 листопада. Як повідомлялося, найімовірніше, Зеленський візьме у ньому участь в онлайн-форматі.