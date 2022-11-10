Події

07:10 10.11.2022

Позиція України до саміту G-20 сформована - Зеленський

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Позиція України до саміту G-20 сформована - Зеленський

Позиція України до саміту "Великої двадцятки" сформована, сказав у відеозверненні у середу ввечері президент України Володимир Зеленський.

"Саме у ці дні завершуємо нашу підготовку до можливої участі України у саміті "Великої двадцятки" наступного тижня. Українську позицію сформовано. Як завжди, наша позиція відповідатиме інтересам глобальної безпеки", - сказав він.

Саміт заплановано на 15-16 листопада. Як повідомлялося, найімовірніше, Зеленський візьме у ньому участь в онлайн-форматі.

 

Теги: #g20 #саміт #позиція

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