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21:54 09.11.2022

Арахамія про відведення росіян з окупованого Херсона: Коли на південному напрямку будуть досягнуті цілі, українці дізнаються про це від нашої влади

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Арахамія про відведення росіян з окупованого Херсона: Коли на південному напрямку будуть досягнуті цілі, українці дізнаються про це від нашої влади

У Херсонській області триває військова операція, про досягнення поставлених цілей в результаті якої українці дізнаються від керівництва країни, а не від представників Російської Федерації, заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"На Херсонщині триває військова операція. Вона обов’язково матиме успіх, як це вже було на Харківщині та в північних областях. Коли на південному напрямку буде досягнуто поставлених цілей – українці дізнаються про це від нашої влади, а не від шойгу. Ми не довіряємо ворогу й будемо діяти згідно з нашими планами звільнення територій. Але це не заперечує факт критичного становища окупантів. Рано чи пізно вони або покинуть Херсон, Донецьк, Луганськ і Севастополь, або будуть знищені", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, ввечері 9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу доручив військам приступити до відходу від Херсона і перекинути силу і техніку на лівий берег Дніпра.

 

 

 

Теги: #рф #херсон #відведення #арахамія

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