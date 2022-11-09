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19:22 09.11.2022

Спікер МЗС України: Заява МЗС РФ про готовність вести переговори – чергова димова завіса

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Спікер МЗС України: Заява МЗС РФ про готовність вести переговори – чергова димова завіса

Заява Міністерства закордонних справ Росії про готовність вести переговори – чергова димова завіса, заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Заява МЗС Росії – чергова димова завіса. Російські чиновники починають згадувати про переговори щоразу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою. У Москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні", - написав Ніколенко на фейсбук-сторінці у середу.

Він зазначив, що, імітуючи готовність до діалогу, РФ намагається виграти час, щоб перегрупувати підрозділи, підготувати нещодавно мобілізованих росіян, вирішити питання нестачі озброєння, усунути недоліки логістики, а потім з новими силами вдатися до нових хвиль агресії.

"Ми це вже проходили у 2014-2015 роках", - додав Ніколенко.

Спікер МЗС України заявив, що ті, хто справді зацікавлені у мирних переговорах, не знищують міста та села, не вбивають цивільних, не руйнують енергетичну інфраструктуру, не знущаються з мешканців тимчасово окупованих територій, не перешкоджають постачанню продовольства.

"Нагадаю, що Україна неодноразово пропонувала переговори. Але завжди отримувала або зверхню реакцію та вимогу підкоритися ультиматумам Кремля, або чергові акти геноциду українців", - додав він.

Раніше речник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія готова вести переговори з Україною "з урахуванням тих реалій, які складаються зараз".

 

 

 

Теги: #рф #мзс_україна #відведення

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